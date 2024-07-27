Крадії жіночих сердець: які прізвища давали ловеласам у давнину, знайдіть своє

Ваші предки могли бути справжніми спокусниками

Українські прізвища мають різноманітне походження і здебільшого вони утворювались від певних рис людей. Так, були родові імена, які давали ловеласам та спокусникам, або тим, хто любив гроші.

За даними порталу "Рідні" прізвища, які давали крадіям жіночих сердець були доволі поширені. Їх отримували чоловіки, які довго не одружувалися та мали відповідну репутацію у суспільстві.

Так, понад 15 тисяч осіб мають родове ім'я Бабій та похідне від нього Бабійчук приблизно 3 000 людей.

Прізвища, які дали ловеласам та спокусникам в давнину та їх поширеність:

Кохан мають понад 5 тисяч українців;

Коханюк — 890 осіб;

Коханевич — 1130;

Коханець — 511 носів;

Жеребецький — 528 носіїв;

Жеребець — 321;

Любимов — 535 носіїв.

Серед цих прізвищ виділяють і менш поширені:

Огир — 209 носіїв,

Розпутня — 231,

Розпутній — 195,

Потіпака — 72,

Паплюга — 32,

Кокоткіна — 78;

Кокоткін — 54,

Гріховодова — 15,

Гріховодов — 7,

Повійчук — 44,

Залицяйло — 10,

Безпутній — 7.

Нагадаємо, що є серед українських родових імен і ті, що давали модникам та тим, хто любив гарно вдягатись. Серед найпоширеніших — Чепурко, Модний та Модніков.

Раніше "Телеграф" писав про найрідкісніші українські прізвища. Їх носить менше тисячі осіб. У таких людей фактично немає однопрізвищників.