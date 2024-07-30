Переговори з РФ без виведення військ? Президент Фінляндії здивував заявою

Він перерахував важливі елементи для успіху

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що переговори України та Росії вже варто починати, бо зараз позиції Києва сильніші, ніж два місяці тому. Проте виведення окупаційних військ він не вважає обов’язковою умовою для початку перемовного процесу.

Про це він сказав в інтерв'ю Le Monde. Стубб позитивно оцінює бажання президента України Володимира Зеленського бачити представників Росії на другому саміті миру та зазначає, що початок перемовин не є поступками. Аби вони були успішними, Зеленському потрібні чотири елементи.

Стубб вважає, що варто починати переговори України та Росії

"Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги та труднощами Європи в доставленні обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву. За даними нашої розвідки, Росія не просувається вперед, а її втрати ще більші, ніж раніше", — сказав президент Фінляндії.

Початок перемовин не означає, що Україні доведеться віддавати свої території. Щоб вони були успішними, Києву потрібні чотири елементи.

Території, які окуповані Росією. За словами Стубба, це питання буде вирішувати Зеленський. Гарантії безпеки для України. Це не лише двосторонні угоди, а й шлях до ЄС і НАТО. Правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. Підтримка для відновлення України.

Стубб погоджується, що Росія повинна вивести свої війська для досягнення миру. При цьому він не назвав це обов’язковою умовою для початку перемовин.

Завершення війни може наблизити Китай

"Ми повинні переконати Глобальний Південь, що те, що робить Росія — це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби (лідер Китаю — ред.) Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати (російському диктатору Володимиру — ред.) Путіну і сказати: "Досить", — сказав Стубб.

Він підкреслив вплив Китаю на Росію. Пекін може багато зробити для припинення бойових дій в Україні.

Зазначимо, що представники Китаю останнім часом часто говорять про переговори України та Росії. Проте насправді війна вигідна Пекіну. За допомогою неї КНР намагається посилити свій вплив у Європі на противагу США.

Раніше "Телеграф" писав про візит Мелоні у Китай. Вона заявила про бажання налагодити стосунки між Пекіном та Брюсселем.