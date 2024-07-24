Переговори України та РФ: Захарова зухвало прокоментувала слова Зеленського

Кремлівські пропагандисти запевняють, що нібито Україна не готова до переговорів

У Росії взялися коментувати слова українського президента Володимира Зеленського про можливі переговори з країною-агресором, які в Кремлі самі ж і клянчили зовсім недавно. Зараз Москва нібито не довіряє його словам, і вони нічим "не підкріплені".

Таку заяву зробила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу 24 липня. Вона відповіла на запитання, яку реакцію викликали у Москви слова президента України Володимира Зеленського, який допустив можливість переговорів із РФ.

"Віри йому немає жодної й ні в кого", — зазначила Захарова.

Вона також заявила, що нібито такі заяви можуть бути пов’язані з передвиборчою кон’юнктурою у США, а також бути ще однією спробою просунути формулу світу.

"За цим стоїть бажання нав’язати широкому колу країн тупикову формулу Зеленського. Нічого не було зроблено, ніким — ні Зеленським, ні його адміністраціями чи іншими гілками влади, ні західними кураторами. Тому слів ми чуємо багато, слова буквально протилежні попереднім, а справ не бачимо у принципі", — сказала Захарова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в інтерв’ю ВПС Володимир Зеленський сказав, що, чинячи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні.

Крім того, ще у березні цього року президент України Володимир Зеленський говорив, що готовий на переговори з Путіним до виходу на кордони 1991 року. Однак, за його словами, це буде можливо лише в тому випадку, якщо Захід посилить підтримку, а ЗСУ вийдуть на "кордони 2022 року".