До скандальної забудовниці Stolitsa Group з обшуком могли прийти слідчі НАБУ: що кажуть у відомстві

"Телеграф" розповів деталі

У середу, 31 липня, до партнерки проросійського політика Андрія Портнова, забудовниці Stolitsa Group Владислави Молчанової, яку називають "смотрящою за владою" Києва, нібито, прийшли з обшуком детективи НАБУ.

Про це пише спільнота у Фейсбук "Всі недобудови Банк "Аркада". Там повідомили, що ймовірний обшук проводили на вулиці Богдана Хмельницького, де розміщується головний офіс Владислави Молчанової.

Компанію Владислави Молчанової Stolitsa Group підозрюють в незаконному відчуженні столичних земель.

Проте у пресслужбі НАБУ на запитання "Телеграфу" цю інформацію не підтверджують і не спростовують. У відомстві порадили слідкувати за офіційними повідомленнями у соцмережах.

На момент публікації журналістка "Телеграфу" намагалась зв'язатись з офіс-менеджером Stolitsa Group, але слухавку ніхто не підняв.

Варто додати і те, що до Єдиного держреєстру юросіб внесено запис про припинення реєстрації банку Аркада як юридичної особи, і, відповідно, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідовано.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізосіб. "Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 29 липня 2024 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства Акціонерний Комерційний Банк "Аркада" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Банк Аркада був створений 1993 року, спеціалізувався на кредитуванні будівництва. Власником 74% банку був Костянтин Паливода. Потім у серпні 2020 року НБУ визнав банк Аркада неплатоспроможним. Рішення ухвалено у зв’язку з втратою банком основного активу — будівлі головного офісу та земельної ділянки. Через що нормативний капітал банку зменшився до однієї третини мінімального встановленого рівня. Аркаду довелося визнати неплатоспроможною з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, пояснювали в НБУ.

І саме в цей період безвиході на авансцені з'являється відомий київський забудовник "Stolitsa Group". Наприкінці 2020 року у відкритих джерелах активно почала поширюватися інформація про те, що добудувати об'єкти "Аркади" має намір "Stolitsa Group". Таку ідею почала активно підтримувати і столична влада: наприклад, у січні 2021 року міський голова Києва Віталій Кличко анонсував підписання такого собі "меморандуму", який допоможе "інвесторам отримали житло". Врешті решт, укладання "Меморандуму про вирішення соціальних питань добудови та передачі квартир інвесторам житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах" відбулося 7 квітня 2021 року.

Вже у 2023 році інвестори київських житлових комплексів (ЖК) "Патріотика на озерах" і "Еврика" ("колишні" проєкти банку "Аркада") були незадоволені новим забудовником "Stolitsa Group" і вимагали від правоохоронців розслідувати його діяльність. Зокрема, інвестори зазначали, що компанії, які входять до орбіти Владислави Молчанової, не виконують свої зобов'язання щодо термінів будівництва та відмовляються обмінювати ще незбудовані квартири в "Евриці" на житло в інших ЖК від "Stolitsa Group". Крім того, громадян обурило, що забудовники проти їх волі змінили проєкт "Патріотики на озерах" і начебто вимагають від них додатково оплачувати вже придбані квадратні метри.

Раніше "Телеграф" писав, що співробітники Національного антикорупційного бюро ти Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру ще одному прокурору Офісу генерального прокурора.