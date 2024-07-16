Двох топ-прокурорів спіймали на багатомільйонному хабарі, подробиці

Кошти прокурори отримали за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження

Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із Національним антикорупційним бюро України розкрили на отриманні хабаря прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі САП. Наголошується, що йдеться про хабар у розмірі 170 тисяч доларів. У переказі на гривні це понад 6,9 млн.

"15 липня 2024 року при процесуальному керівництві прокурора САП детективами НАБУ на отриманні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди викрито прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора. Зазначені кошти прокурори отримали за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження", — йдеться у повідомленні САП.

Наразі одного з прокурорів затримано у рамках ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України ("Підкуп особи, яка надає публічні послуги").

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу всім особам, які були викриті в цій історії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суд виніс покарання ексчиновнику, якого раніше викрили на підбурюванні до надання 150 тисяч доларів хабаря колишньому директору ДБР.