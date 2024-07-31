К скандальному застройщику Stolitsa Group с обыском могли прийти следователи НАБУ: что говорят в ведомстве

"Телеграф" рассказал детали

В среду, 31 июля, к партнерше пророссийского политика Андрею Портнову, застройщице Stolitsa Group Владиславе Молчановой, которую называют "смотрящей за властью" Киева, якобы пришли с обыском детективы НАБУ.

Об этом пишет сообщество в Фейсбуке "Все недострои Банк "Аркада". Там сообщили, что предполагаемый обыск проводили на улице Богдана Хмельницкого, где размещается головной офис Владиславы Молчановой.

Компанию Владиславы Молчановой Stolitsa Group подозревают в незаконном отчуждении столичных земель.

Однако в пресс-службе НАБУ на вопрос "Телеграфа" эту информацию не подтверждают и не опровергают. В ведомстве посоветовали следить за официальными сообщениями в соцсетях.

На момент публикации журналистка "Телеграфа" пыталась связаться с офис-менеджером Stolitsa Group, но трубку никто не поднял.

Следует добавить и то, что в Единый госреестр юрлиц внесена запись о прекращении регистрации банка Аркада как юридического лица, и, соответственно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц. "В соответствии с предписаниями части 3 статьи 53 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 29 июля 2024 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения акционерного общества Акционерный Коммерческий Банк "Аркада" как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк Аркада был создан в 1993 году и специализировался на кредитовании строительства. Владельцем 74% банка был Константин Паливода. Затем в августе 2020 года НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Решение принято в связи с потерей банком основного актива – здания головного офиса и земельного участка. Поэтому нормативный капитал банка уменьшился до одной трети минимального установленного уровня. Аркаду пришлось признать неплатежеспособной в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, объясняли в НБУ.

И именно в этот период тупика на авансцене появляется известный киевский застройщик "Stolitsa Group". В конце 2020 года в открытых источниках начала активно распространяться информация о том, что достроить объекты "Аркады" намерена "Stolitsa Group". Такую идею начали активно поддерживать и столичные власти: например, в январе 2021 года городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал подписание некоего "меморандума", который поможет "инвесторам получили жилье". В конце концов, заключение "Меморандума о решении социальных вопросов достройки и передачи квартир инвесторам жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" состоялось 7 апреля 2021 года.

Уже в 2023 году инвесторы киевских жилых комплексов (ЖК) "Патриотика на озерах" и "Эврика" ("бывшие" проекты банка "Аркада") были недовольны новым застройщиком "Stolitsa Group" и потребовали от правоохранителей расследовать его деятельность. В частности, инвесторы отмечали, что компании, входящие в орбиту Владиславы Молчановой, не выполняют свои обязательства по срокам строительства и отказываются обменивать еще несооруженные квартиры в "Еврике" на жилье в других ЖК от "Stolitsa Group". Кроме того, граждан возмутило, что застройщики против их воли изменили проект "Патриотики на озерах" и вроде бы требуют от них дополнительно оплачивать уже приобретенные квадратные метры.

Ранее "Телеграф" писал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении еще одному прокурору Офиса генерального прокурора.