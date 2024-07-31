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Известный британский актер снял документальную ленту об Украине (видео)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Стивен Фрай выпустил фильм об Украине Новость обновлена 31 июля 2024, 23:06
Стивен Фрай выпустил фильм об Украине. Фото Getty Images

В фильме мужчина пообщался, в том числе с военными

Летом 2023 года известный британский актер, комик и писатель Стивен Фрай приезжал в Украину по приглашению первой леди. Тогда он посещал Саммит первых леди и джентльменов. Во время путешествия Фрай снимал документальный фильм, уже вышедший на Youtube.

В документальной ленте Фрай показал раненых украинских военных, проходящих лечение в госпитале. Он расспросил о травмах, которые чаще всего получают защитники и заговорил ли о морально-психологическом состоянии воинов. Также Стивен присутствовал на операции одного из военных. Потом он пообщался с хирургом, которая проводила операцию. Оказалось, что женщина из Луганска, и она потеряла дом из-за оккупантов. К тому же россияне убили ее маму.

"Я думаю, то, что они делают с украинскими людьми, это плохие и ужасные вещи. Поэтому я надеюсь, что все россияне исчезнут с этой земли", — сказала женщина.

Также Фрай пообщался в фильме первой леди Украины. Они обсуждали вопросы ментального здоровья во время войны. Писатель поинтересовался у Елены Зеленской, делится ли президент определенными проблемами с ней.

"Его бьет эта жизнь. Если я могу подставить плечо, я буду подставлять. Мы — действительно друзья и это нам помогает. Зачем ему рассказывать какие-то мне вещи, которые я сама знаю, и чувствую, и готовлюсь внутренне", — поделилась Зеленская.

Документальный фильм Стивена Фрая об Украине

Есть момент в картине и с самим президентом. Комик сначала пошутил над Зеленским, а потом спросил о российской культуре. Он заметил, что в Украине уже не приобретешь книги Достоевского, Чехова или Лермонтова.

"Люди не хотят. Они ненавидят все, что касается России. Это результат российской агрессии", — ответил президент.

Кроме того, в документалке можно увидеть эпизод с актером и ветераном Назаром Грабаром и женой его покойного брата Ильи, погибшего на войне. Сам парень также защищал Украину, а впоследствии уволился в запас.

"Мой брат говорил: "Я не иду защищать границы или язык, я иду защищать свою маму, меня и жену", — отметил Назар.

Жена Ильи Мария рассказала, что она не знает, какое будет ее будущее. Ведь она представляла его со своим мужем.

"Я потерялась, я стараюсь верить в лучшее. Я не знаю, что будет дальше, но пытаюсь искать смыслы в жизни", — поделилась Мария.

В документальном фильме можно увидеть также разговоры Стивена Фрая с защитниками Мариуполя, комиком Васей Байдаком, художником Никитой Титовым. А еще писатель посетил Бабий Яр, где нацисты массово расстреливали евреев.

Что известно о Стивене Фрае

Стивен Фрай – известный британский комедийный актер, писатель и сценарист. Играл в сериалах "Черная гадюка", "Дживс и Вустер", "V означает Вендетта", "Алиса в стране чудес", "Шерлок Холмс. Игра теней".

Кроме того, Фрай активно пишет. Он уже создал четыре романа и три части автобиографии, а также дописывает в журналы и газеты. Раньше вел юмористическое шоу и викторины на телевидении. Также работал в программах, в которых рассказывали о депрессии и СПИДе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что лента из Линдси Лохан будет продолжена. Речь идет о фильме "Безумная пятница".

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