Ющенка та Януковича дещо об’єднує: весь секрет у їхніх прізвищах

Виявляється, у них є дещо спільне

Третій президент України Віктор Ющенко та президент-втіках Віктор Янукович можуть бути пов’язані між собою не лише політичним протистоянням. Їхні прізвища вказують на спільні цікаві особливості їхніх предків.

"Телеграф" розповідає читачам, що спільного у цих прізвищ. Виявилося, що обидва родові імені утворені від чоловічих імен.

Прізвище Президента України Віктора Ющенка утворено від імені Юхим, українською "Юхім", зменшувальне "Юсько". Разом із суфіксом -енко прізвище Ющенка дослівно означає "син Юська", "син Юшка". Юшко — це Юхим, давньоєврейське ім’я.

За даними порталу "Рідні", кількість людей з прізвищем Ющенко в Україні — 7829. За популярністю воно на 392-му місці в країні.

Кількість носіїв прізвища Ющенка в Україні

Прізвище Янукович пояснюється так само просто. Частина -ович означає, що походить людина з династії Янука. Ян, Януш, Янук – це польський, чеський та словацький аналог російського імені Іван.

Це прізвище менш поширене в Україні. У країні лише 69 його носіїв.

Кількість носіїв прізвища Янукович в Україні

Виходить, що обидва родові імені — Ющенко та Янукович — походять від чоловічих імен.

Раніше "Телеграф" писав, що об’єднує предків Юлії Тимошенко та Надії Савченко. Також ми розповідали, що в Україні мешкають десятки Путіних.