Родичі президента РФ? В Україні проживають десятки Путіних (мапа)

"Телеграф" розповідає, що означає прізвище Путін

Прізвище Путін асоціюється у людей із російським диктатором, який близько двох років тому наказав своїй армії здійснити напад на Україну. Виявилося, що деякі українці також є носіями цього прізвища.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам, скільки Путіних проживає в Україні та що означає це прізвище. Подробиці можна дізнатися на генеалогічному ресурсі "Рідні".

За даними сайту, зараз на території нашої держави налічується 93 особи з прізвищем Путін (-на).

За поширенням прізвище Путін посідає 47 128 місце і найчастіше зустрічається у Запорізькій області.

Найчастіше однофамільців лідера країни-агресора можна зустріти у східних та південних регіонах країни. Однак у західних областях також є представники цього родового імені.

Цікаво, що у самій Російській Федерації проживає близько 3000 носіїв прізвища Путін.

Вчені озвучують кілька версій походження цього прізвища:

Прізвище може походити від слова "шлях" (путь), яке в давнину мало значення "дорога" або "спосіб". Також може бути пов’язане зі словом "путіна", що означало "час лову риби" або "рибальський сезон". Прізвище могло виникнути в різних регіонах Росії, де слово "путька" або "путь" мало різні значення, наприклад "маленька пташка" в деяких діалектах.

Деякі дослідники пов’язують це прізвище з фінно-угорськими мовами, де воно могло означати "маленький" або "короткий".

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