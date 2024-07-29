Таємницю прізвищ розкрито: що об’єднує предків Юлії Тимошенко та Надії Савченко

Виявляється, деякі відповіді на питання лежать на поверхні

Відомі українські політичні діячі Юлія Тимошенко та Надія Савченко можуть бути пов’язані між собою не лише роботою в українському парламенті. Таємниця їхніх прізвищ вказує на деякі цікаві особливості життя предків.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам, що спільного у цих прізвищ. Виявилося, що обидва родові імені мають глубоке коріння в українській історії та культурі. Вони утворені від чоловічих імен.

Так, прізвище Тимошенко утворено від імені Тимофія (Тимош — зменшувальна форма).

Структура:

"Тимош" — основа (зменшувальна форма імені Тимофій)

"-енко" — поширений український суфікс, що означає "син" або "нащадок"

Буквальне значення: Тимошенко можна перекласти як "син Тимофія" або "нащадок Тимофія".

Прізвище це найбільш поширене в центральній та східній Україні.

У країні існують і схожі родові імена, як Тимощук, Тимченко, які також походять від імені Тимофій.

Прізвище стало широко відомим завдяки деяким публічним постатям, наприклад, Юлії Тимошенко — українському політику та колишньому прем’єр-міністру України.

Родове ім’я Савченко також має українське походження і є одним із найпоширеніших в Україні. Утворено воно від імені Сава.

Структура прізвища:

"Савч" — основа (похідна від імені Сава)

"-енко" — типовий український суфікс, що означає "син" або "нащадок".

Буквальне значення: Савченко можна перекласти як "син Сави" або "нащадок Сави".

Так само як і прізвище Тимошенко, родове ім’я Савченка широко поширене у центральних та східних регіонах України.

Існують схожі прізвища, такі як Савчук, Саввін, Савін, які також походять від імені Сава.

Прізвище стало відомим завдяки низці публічних постатей, наприклад, Надії Савченко — українській військовослужбовці та політиці.

Виходить, що обидва родові імені — Тимошенко та Савченко — походять від чоловічих імен.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які давали людям з великим інтересом до грошей.