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Таємницю прізвищ розкрито: що об’єднує предків Юлії Тимошенко та Надії Савченко

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
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Автор
на фото Юлія Тимошенко та Надія Савченко Новина оновлена 29 липня 2024, 11:38
на фото Юлія Тимошенко та Надія Савченко. Фото з відкритих джерел

Виявляється, деякі відповіді на питання лежать на поверхні

Відомі українські політичні діячі Юлія Тимошенко та Надія Савченко можуть бути пов’язані між собою не лише роботою в українському парламенті. Таємниця їхніх прізвищ вказує на деякі цікаві особливості життя предків.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам, що спільного у цих прізвищ. Виявилося, що обидва родові імені мають глубоке коріння в українській історії та культурі. Вони утворені від чоловічих імен.

Так, прізвище Тимошенко утворено від імені Тимофія (Тимош — зменшувальна форма).

Структура:

  • "Тимош" — основа (зменшувальна форма імені Тимофій)
  • "-енко" — поширений український суфікс, що означає "син" або "нащадок"

Буквальне значення: Тимошенко можна перекласти як "син Тимофія" або "нащадок Тимофія".

Прізвище це найбільш поширене в центральній та східній Україні.

У країні існують і схожі родові імена, як Тимощук, Тимченко, які також походять від імені Тимофій.

Прізвище стало широко відомим завдяки деяким публічним постатям, наприклад, Юлії Тимошенко — українському політику та колишньому прем’єр-міністру України.

Родове ім’я Савченко також має українське походження і є одним із найпоширеніших в Україні. Утворено воно від імені Сава.

Структура прізвища:

  • "Савч" — основа (похідна від імені Сава)
  • "-енко" — типовий український суфікс, що означає "син" або "нащадок".

Буквальне значення: Савченко можна перекласти як "син Сави" або "нащадок Сави".

Так само як і прізвище Тимошенко, родове ім’я Савченка широко поширене у центральних та східних регіонах України.

Існують схожі прізвища, такі як Савчук, Саввін, Савін, які також походять від імені Сава.

Прізвище стало відомим завдяки низці публічних постатей, наприклад, Надії Савченко — українській військовослужбовці та політиці.

Виходить, що обидва родові імені — Тимошенко та Савченко — походять від чоловічих імен.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які давали людям з великим інтересом до грошей.

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#Прізвище #Походження