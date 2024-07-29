Таємницю прізвищ розкрито: що об’єднує предків Юлії Тимошенко та Надії Савченко
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Виявляється, деякі відповіді на питання лежать на поверхні
Відомі українські політичні діячі Юлія Тимошенко та Надія Савченко можуть бути пов’язані між собою не лише роботою в українському парламенті. Таємниця їхніх прізвищ вказує на деякі цікаві особливості життя предків.
"Телеграф" вирішив розповісти читачам, що спільного у цих прізвищ. Виявилося, що обидва родові імені мають глубоке коріння в українській історії та культурі. Вони утворені від чоловічих імен.
Так, прізвище Тимошенко утворено від імені Тимофія (Тимош — зменшувальна форма).
Структура:
- "Тимош" — основа (зменшувальна форма імені Тимофій)
- "-енко" — поширений український суфікс, що означає "син" або "нащадок"
Буквальне значення: Тимошенко можна перекласти як "син Тимофія" або "нащадок Тимофія".
Прізвище це найбільш поширене в центральній та східній Україні.
У країні існують і схожі родові імена, як Тимощук, Тимченко, які також походять від імені Тимофій.
Прізвище стало широко відомим завдяки деяким публічним постатям, наприклад, Юлії Тимошенко — українському політику та колишньому прем’єр-міністру України.
Родове ім’я Савченко також має українське походження і є одним із найпоширеніших в Україні. Утворено воно від імені Сава.
Структура прізвища:
- "Савч" — основа (похідна від імені Сава)
- "-енко" — типовий український суфікс, що означає "син" або "нащадок".
Буквальне значення: Савченко можна перекласти як "син Сави" або "нащадок Сави".
Так само як і прізвище Тимошенко, родове ім’я Савченка широко поширене у центральних та східних регіонах України.
Існують схожі прізвища, такі як Савчук, Саввін, Савін, які також походять від імені Сава.
Прізвище стало відомим завдяки низці публічних постатей, наприклад, Надії Савченко — українській військовослужбовці та політиці.
Виходить, що обидва родові імені — Тимошенко та Савченко — походять від чоловічих імен.
Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які давали людям з великим інтересом до грошей.