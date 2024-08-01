Ющенко и Януковича кое-что объединяет: весь секрет в их фамилиях

Оказывается, у них есть кое-что общее

Третий президент Украины Виктор Ющенко и беглый президент Украины Виктор Янукович могут быть связаны между собой не только политическим противостоянием. Их фамилии указывают на общие интересные особенности их предков.

"Телеграф" рассказывает читателям, что общего у этих фамилий. Оказалось, что оба родовых имени образованы от мужских имен.

Фамилия Президента Украины Виктора Ющенко образована от имени Ефим, по-украински "Юхим", уменьшительное "Юсько". Вместе с суффиксом -енко фамилия Ющенко дословно означает "сын Юська", "сын Юшка". Юшко — это Ефим, древнееврейское имя.

По данным портала "Рідні" количество людей с фамилией Ющенко в Украине — 7829. По популярности она на 392-м месте в стране.

Количество носителей фамилии Ющенко в Украине

Фамилия Янукович объясняется так же просто. Часть -ович означает, что происходит человек из династии Янука. Ян, Януш, Янук – это польский, чешский и словацкий аналог русского имени Иван.

Эта фамилия менее распространена в Украине. В стране всего 69 ее носителей.

Количество носителей фамилии Янукович в Украине

Получается, что оба родовых имени — Ющенко и Янукович — произошли от мужских имен.

Ранее "Телеграф" писал, что объединяет предков Юлии Тимошенко и Надежды Савченко. Также мы рассказывали, что в Украине проживают десятки Путиных.