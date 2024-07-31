Вся правда про прізвище Зеленських: як з українським президентом пов'язане село в Україні та до чого тут Польща

Є кілька варіантів походження цього прізвища

Кожне українське прізвище має багату історію, і може багато розповісти про предків. Наприклад, деякі прізвища давали найледачішим, інші ж прізвища отримували бідняки. Прізвище президента України Володимира Зеленського не стало винятком.

Воно має свої таємниці. "Телеграф" вирішив розповісти читачам про них.

Прізвище Зеленський досить поширене в Україні. Вона має слов’янське походження та утворена від прикметника "зелений".

Це прізвище стало особливо відомим останніми роками завдяки Володимиру Зеленському, якого було обрано президентом України у 2019 році. Однак важливо відзначити, що популярність прізвища не пов’язана безпосередньо з ним — воно було поширене в Україні і до його приходу у політику.

Найбільше людей із прізвищем Зеленський, згідно сайту "Рідні", живе у Києві, Харкові та Дніпрі.

Згадки цього прізвища є у козацьких реєстрах – 1756 року. Згадки про людей із таким прізвищем є серед польської шляхти (у тому числі й пологів, які мали герби), старшин Гетьманщини, російського дворянства, київських купців, духовенства, міщанства, єврейської громади та репресованих.

Прізвище Зеленський за популярністю посідає 958 місце в Україні, його носять 4006 осіб. У свою чергу, жіноча версія — Зеленська — посіла 704-е місце за поширенням і налічує 5048 осіб.

Існує кілька версій походження цього родового імені, яке носить глава української держави.

Перша — воно походить від назви населеного пункту з коренем "зелен-" (наприклад, Зеленівка, Зеленопілля, Зелене).

Друга версія — тривалі періоди польського правління на українських землях (особливо на заході) залишили помітний слід в ономастиці. Суфікс "-ський/-ський" часто використовувався для утворення прізвищ шляхти (дворянства). Тому форма "Зеленський" (із закінченням на "-ський") може вказувати на польський вплив, що не є рідкістю для українських прізвищ.

Третя версія – "домашнє" нецерковне ім’я – Зеленя, яке дало визначення через синів (чий син? – Зеленський). Прізвисько Зеленя вказувало на молодість та незрілість.

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