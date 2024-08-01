У Путіна заявили, що готові до серйозних переговорів з Україною, але озвучили важливу деталь

У Кремлі прокоментували ідею участі РФ у Саміті миру

Жодного Саміту миру за участю Росії зараз не готується. У Кремлі не довіряють українській владі.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ. При цьому він наголосив, що РФ готова розмовляти з українською стороною.

"З тих, кого ми бачимо як представники київського режиму — ні. Точніше, напевно, розмовляти можна, довіряти — не можна. Очевидно зовсім. Ми бачимо невиразні міркування про можливість переговорів, за якими потім не слідує якоїсь конкретики", — заявив Пєсков.

Він також сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито "втратив свою легітимність кілька місяців тому". Водночас Пєсков заявив, що "це не може бути перешкодою для того, щоб розпочинати серйозні переговори".

Він також прокоментував ідею участі РФ у Саміті миру. За його словами, "немає жодного сенсу та прикладного значення заходу, на якому обговорюється доля України без участі Росії".

"Жодного саміту за участю Росії поки що не готується. Про участь Росії ми чуємо спорадичні міркування, які були ініційовані великою кількістю учасників першого заходу цього роду", – сказав прессекретар Кремля.

Нагадаємо, Україна планує скликати другий Глобальний саміт миру до того, як у США відбудуться президентські вибори. При цьому другий саміт планується проводити за участю представників Росії. Але пізніше стало відомо, що у Кремлі відмовилися від участі у глобальній конференції. Там заявили, що у чутках про запрошення представника Росії побачили нібито ультиматум.

Раніше "Телеграф" писав, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".