"Може, в Кремлі буде інша людина": Зеленський розповів, чи запросять Росію та Путіна на другий Саміт миру

Україна очікує, що на її боці буде більшість світу

Наступний Саміт миру передбачає присутність на ньому представників Росії. На саміт може приїхати навіть російський диктатор Володимир Путін.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна діє за своїм планом.

"Якщо наступний Саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо закінчення війни, і на нашому боці буде більшість світу. Ми працюємо саме в такому напрямку. Цей план, якщо він буде готовий, ми організовуємо другий Саміт миру, і там повинні бути представники Російської Федерації. А хто це буде, ми подивимось", — підкреслив глава держави.

На уточнююче запитання, чи це буде саме Путін, Зеленський заявив, що не впевнений у цьому. Президент України висловив припущення, що Путін боїться виїжджати з Росії.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи буде прийнятним, якщо на саміт приїде саме Путін, Зеленський заявив: "А є можливість, щоб хтось був замість Путіна? Розглядається такий варіант, що замість Путіна хтось буде в Росії? Ні, може, до цього моменту в Кремлі буде інша людина. Ну що ж, значить буде інша".

Нагадаємо, з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Глобальному саміті миру в Швейцарії близько 100 делегацій з різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення усіх викрадених дітей та українських військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".