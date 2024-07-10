"Відчуття невідкладності": стало відомо, коли Україна хоче скликати другий Глобальний саміт Миру

Україна відчуває потребу провести новий саміт до того, як президентські вибори в США може виграти Дональд Трамп

Україна планує скликати другий Глобальний саміт Миру до того, як в США пройдуть президентські вибори. При цьому другий саміт планується проводити за участі представників Росії.

Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, які мають інформацію. Зазначається, що відповідний план був розроблений ще після червневого саміту у Швейцарії.

Видання нагадало, що попри присутність у Бюргенштоці понад 90 країн, не вдалося залучити ключові країни так званого Глобального півдня, які більшою частиною перебувають на проросійських або нейтральних позиціях. Багато з таких країн заявляли, що у переговорах повинні брати участь представники російського режиму. А Китай та Бразилія взагалі висунули власні "пропозиції" щодо припинення війни в Україні.

"Намагання організувати зустріч до виборів у США вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім. Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США", – сказано у публікації.

Джерело в українському уряді підтвердило виданню, що другий саміт планується провести до виборів в США. А декілька офіційних осіб з держав-партнерів України зазначили, що зустріч потрібно буде організувати з чіткою метою та виправданням очікувань. Чиновники з США обережно оцінили перспективи проведення другого саміту, як "невпевнені".

Нагадаємо, з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Глобальному саміті миру в Швейцарії близько 100 делегацій з різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення усіх викрадених дітей та українських військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".