Рука Кремля? Дві країни раптово відкликали підписи під комюніке за підсумками першого Саміту миру

Причина такого вчинку з боку двох країн наразі невідома

Ввечері 16 червня дві країни раптово відкликали свої підписи під документом, опублікованим за підсумками першого Глобального Саміту миру у Швейцарії. Відомо, що мова йде про Ірак та Йорданію, а відкликання сталося після пресконференції, де обговорювалися підсумки саміту.

Країни зникли зі списку підписантів, який опублікував уряд Швейцарії. Причина такого афронту з боку країн, які не помічені у сильних проросійських симпатіях, наразі невідомі.

Таким чином, кількість країн, які поставили підписи на комюніке Саміту миру, зменшилася до 78. Водночас кількість країн-"відказників" збільшилася до 15.

У Швейцарії 15-16 червня у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку (гірському курорті, який здавна був місцем конференцій та відпочинку) відбувся саміт миру. У зустрічі взяли участь близько 100 країн та організацій, здебільшого з Глобального Півдня.

На перший Глобальний саміт миру РФ не запрошували, але не виключено, що вони будуть на другому Саміті. Прессекретар Путіна каже, що конференція у Швейцарії по Україні явно "не націлена на результат", без участі Росії не можна говорити про серйозні очікування. Очікується, що наступний саміт відбудеться через кілька місяців, проте точніші терміни невідомі.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський назвав умову, за якої Росія може брати участь у саміті світу.