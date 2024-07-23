Боррель не виключив присутності Росії на другому саміті миру: але назвав важливу умову

Євросоюз підтримує єдиний мирний план, завдяки якому можливе закінчення війни – мирну формулу президента України Володимира Зеленського

Росія може бути присутня на другому Глобальному саміті миру. Проте його проведення буде базуватися на нормах міжнародного права, а не на забаганках російського диктатора Володимира Путіна.

Про це після засідання Ради міністрів Європейського Союзу із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Укрінформ". Боррель не виключив, що саміт проведуть восени, і що там буде Росія.

"Ми вже сказали те, що було сказано, — наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що президент Путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до Москви? Подивіться — це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", — підкреслив він.

Боррель додав, що європейські міністри вже обговорили план дій після першого мирного саміту. Вони згодні із тим, що потрібно залучити представників якнайбільшої кількості країн. Водночас Євросоюз підтримує єдиний мирний план, завдяки якому можливе закінчення війни – мирну формулу президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Глобальному саміті миру в Швейцарії близько 100 делегацій з різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення усіх викрадених дітей та українських військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про другий саміт миру сказав Зеленський. Він відповів, чи бачить сенс у запрошенні представників Росії та хто з російської сторони може бути присутнім на конференції.