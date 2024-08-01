В Кремле прокомментировали идею участия РФ в Саммите мира

Никакого Саммита мира с участием России сейчас не готовится. В Кремле не доверяют украинским властям.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут пропагандистские СМИ РФ. При этом он отметил, что РФ готова разговаривать з украинской стороной.

"Из тех, кого мы видим в качестве представителей киевского режима — нет. Точнее, наверное, разговаривать можно, доверять — нельзя. Очевидно совершенно. Мы видим невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми потом не следует какой-либо конкретики", — заявил Песков.

Он также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "утратил свою легитимность несколько месяцев назад". В то же время Песков заявил, что "это не может быть препятствием для того, чтобы начинать серьезные переговоры".

Он также прокомментировал идею участия РФ в Саммите мира. По его словам, "нет никакого смысла и прикладного значения мероприятия, на котором обсуждается судьба Украины без участия России".

"Никакого саммита при участии России пока не готовится. Об участии России мы слышим спорадические рассуждения, которые были инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода", – сказал пресс-секретарь Кремля.

Напомним, Украина планирует созвать второй Глобальный саммит мира до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом второй саммит планируется проводить с участием представителей России. Но позже стало известно, что в Кремле отказались от участия в глобальной конференции. Там заявили, что в слухах о приглашении представителя России увидели якобы ультиматум.

Ранее "Телеграф" писал, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".