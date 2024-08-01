Відомий прихильник Путіна пропагує інцест? У росЗМІ показали цікаве відео-компромат

Його вважають аморальним та посилають до лікаря

Російське інтернет-видання "Холод" опублікувало відео, на якому відомий прихильник Путіна, засновник руку "Наші" Василь Якеменко говорить про секс з сестрою. Якщо не знати контексту, то можна подумати, ніби путініст пропагує інцест.

Насправді у відео, опублікованому виданням "Холод", йдеться про інше. Якеменко розповідає, що для того, аби заробляти мільярди, потрібно бути безпринципним.

"У мене була сестра, коротше, красуня. І всі хотіли її трах*ути. І я подумав: "А навіщо, цікаво, вони її трах*тимуть, краще я її сам тр*хну", ― говорить Якеменко.

Насправді він говорить не від себе, а цитує кіношного персонажа. Путініст взяв репліку з відомо фільму "Вовк з Уолл-стріт". На це звернув увагу користувач соцмережі Х @emubrigadier.

"Якщо ви не помітили, то "Холод", милосердно кажучи, жартує чи глузує. Видалено те, що Якеменко описує епізод з фільму, який бачив, а не власний досвід", ― пише користувач.

Проте пропаганду аморальної поведінки навряд можна назвати нешкідливою. У соцмережах вже прокоментували висловлювання Якеменка та його поради стосовно заробітку великих грошей. Не всі користувачі зрозуміли, що насправді його слова є цитатою з фільму. Багато з них повірили, що він справді може серйозно таке сказати. Користувачі також згадали про його родину та перебування у Німеччині.

Для довідки: Василь Якеменко ― громадський та державний діяч, бізнесмен, засновник молодіжних рухів "Наши" та "Идущие вместе". Був головою Росмолоді. Пішов з політики у 2012 році та зайнявся бізнесом. З 2013 року він розвивав "книжну піраміду", де вчив "правильно читати". За чутками, виїхав з Росії та перебуває у Німеччині.

"Телеграф" раніше повідомляв, що соратники Навального зникли з СІЗО. Були чутки, що їх можуть обміняти на деяких росіян, затриманих за кордоном.