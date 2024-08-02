Притула пояснив, чому він не на фронті, та нарвався на критику українців

Згадав також реакцію бійців на мобілізацію керівника військового напряму фонду

Волонтер та благодійник Сергій Притула розповів, чому він не служить в ЗСУ. За його словами, він пройшов ВЛК у січні поточного року та отримав відстрочку.

Про це Притула розповів виданню "Укрінформ". Зауважив, що отримав відстрочку, бо він багатодітний батько.

"У січні 2024 року я прийшов у ТЦК, пройшов ВЛК, отримав відстрочку, як багатодітний батько. І власне перебуваю в стані очікування й готовності. Якщо зміниться щось у законодавстві, чи якщо держава прийме якісь нові правила і скаже "алга", – то значить "вперед", — розповів Притула.

Також він згадав про реакцію чинних українських бійців після того, як на фронт мобілізували керівника військового напряму фонду Сергія Притули.

"Відверто, радощів ні в кого з військових це не викликало. Тому що Рома Синіцин реально розбирався у всьому, що відбувається на 1200 кілометрів лінії бойового зіткнення. Верифікував запити по максимальній актуальності для всіх підрозділів. Коли його мобілізували, ну ок, підрозділ аеророзвідки отримав хорошого юніта. Для сотень великих підрозділів утратилась на певний період часу комунікаційна ланка", — зауважив волонтер.

Пояснення Сергія Притули викликали неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Як це часто буває, думки українців розділилися. Одні переконані в тому, що благодійник на своєму місці і робить багато для армії, інші вважають, що Притула мав піти на фронт добровольцем.

До слова, раніше "Телеграф" публікував велике інтерв’ю з директором Фонду Притули. Що сталось з супутником, чи стали українці менше донатити і до чого тут жабки — читайте в нашому матеріалі.