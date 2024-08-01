Продовження відстрочки від мобілізації неможливе: адвокат пояснила, з чим це пов’язано

Продовження відстрочення залежить від однієї обставини

Указ Президента про продовження мобілізації, який дозволить подати заяву на продовження відстрочки від мобілізації, ще не набрав законної сили. Це з тим, що не набрав чинності відповідний закон.

Про це розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. Вона наголосила, що Закон не підписано Президентом України.

Терміни загальної мобілізації регулюються Указом Президента "Про загальну мобілізацію" №65/2022 від 24 лютого 2022 року, до якого регулярно вносяться зміни щодо пролонгації. Остання редакція – згідно з Указом Президента № 272/2024 від 06.05.2024, згідно з якою загальну мобілізацію оголошено до 11 серпня.

"Зверніть увагу! Не плутайте цей Указ із Указом "Про запровадження військового стану в Україні", — додала Дар’я Тарасенко.

Адвокат розповіла, що у контексті питання про продовження дії відстрочки необхідний саме Указ "Про загальну мобілізацію". Можливість подати заяву про продовження відстрочки з’явиться тоді, коли Президент ухвалить Указ про внесення змін до Указу "Про загальну мобілізацію".

Раніше ми розповідали, що відстрочка діє до 11 серпня та що буде після цієї дати. Також "Телеграф" розповідав, чи дійсно з 1 серпня змінюються правила відстрочення.