Відмовитися від повістки та не платити штраф? Юрист розповідає, чи це можливо

Таких випадків декілька

В Україні під час загальної мобілізації вручають повістки тим, хто підлягає мобілізації. Для осіб, які відмовляються від цього документа, передбачено певне покарання. Проте від повістки можна відмовитися без правових наслідків.

Юристи розповіли, у яких випадках це можливо. Вони наголошують, що відмовитися від повістки без будь-яких негативних юридичних наслідків можуть особи, виключені з військового обліку. Вся річ у тім, що у них немає жодного юридичного та правового зв’язку з ТЦК.

Також відмовитися від повістки можна у таких випадках:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована будь-кому іншому);

повістку вручає не уповноважена цього особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Зазначимо, що повістка — це виклик військовозобов’язаного до військкомату з метою виконання правил військового обліку, найчастіше з метою постановки на військовий облік, оновлення облікових даних, проходження ВЛК та визначення рівня придатності до військової служби.

Якщо ж людина впевнена, що повністю виконала правила військового обліку, нещодавно оновила облікові дані, то підстав для вручення повістки немає. У цьому випадку необхідно повідомити представників ТЦК та СП, що з моменту останнього візиту до ТЦК та СП облікові дані не змінилися і є відстрочка, що діє.

Раніше ми розповідали, яке покарання загрожує за ігнорування повістки. Також "Телеграф" писав, у яких ситуаціях перестануть їх роздавати.