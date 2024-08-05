Не прячьте зонтик в темный ящик: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в первые дни рабочей недели (карта)

Узнавайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

В Украине с 5 августа в некоторых регионах пройдут дожди с грозами. Однако дневная температура воздуха будет достигать до +30 градусов тепла.

"Телеграф" со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича расскажет о том, что подготовила погода украинцам во вторую неделю августа.

Погода в Украине 5 августа

В понедельник, 5 августа, в восточных областях, днем также в западных регионах ожидаются дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, днем +21...+26, в южной половине +26...+31 градусов тепла.

Погода в Украине 5 августа

Погода в Украине 6 августа

Во вторник, 6 августа, ночью в западных областях, днем местами в северных регионах и Одесской области пройдут дожди, временами с грозами. В других регионах страны без существенных осадков. Ветер преимущественно северный/северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, днем +21...+26, в южной половине, а также местами в центральных областях +26...+31, на западе страны +18...+23 градусов тепла.

Погода в Украине 6 августа

Погода в Украине 7 августа

В среду, 7 августа, ночью в северной части страны и в Крыму, днем на Левобережье пройдут дожди, местами с грозами. В западных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, днем +24...+29, на юге местами до +32 градусов тепла.