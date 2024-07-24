"Буданов, набери", "Жорін, пиши": у Telegram-каналі вбитої Фаріон з’явилися дивні повідомлення

До видалення ці повідомлення встигли переглянути кілька тисяч людей

Вночі 24 липня в Telegram-каналі вбитої у Львові Ірини Фаріон з’явилася низка дивних повідомлень. Вже ближче до ранку вони були видалені.

Ці повідомлення відображаються в TGStat, де відстежують статистику телеграм-каналів, пише Антикор. Зазначається, що загадкові повідомлення з’явилися близько півночі й до видалення їх встигли подивитися кілька тисяч людей.

Йдеться про офіційний Telegram-канал Ірини Фаріон, на якому близько 13 тисяч підписників.

"Буданов набери мене дочку" та "Соколова скинь мені номер Жоріна в приват!!!!", "ЖОРІн пиши в особисті", — такі повідомлення були відображені в сервісі TGStat.

Вже до шостої ранку загадкові повідомлення зникли.

Зазначимо, що начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов звинуватив у вбивстві Ірини Фаріон росіян. Він підкреслив, що це вбивство є викликом для українців та злочином проти його основних прав та свобод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2023 року Ірина Фаріон потрапила у скандал після її фрази, що вона не може назвати бійців "Азова" українцями.

Після цього майор ЗСУ, заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади та колишній командир полку "Азов" Максим Жорін вперше написав у своєму телеграм-каналі посаду російською мовою і жорстко звернувся до Фаріон.