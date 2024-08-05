Це допоможе уникнути непорозумінь: юрист покроково пояснив, як проходити ВЛК

Він каже, що якщо військовозобов'язаний не згодний з результатами повторного огляду, то у нього є право оскаржити їх у встановленому законом порядку

Основна мета повторного медогляду військовозобов'язаних полягає у тому, щоб перевірити, чи дійсно стан здоров’я людини відповідає встановленій групі інвалідності. Адже після 24 лютого 2022 року значно зросла кількість звернень щодо встановлення інвалідності, і виникла необхідність перевірити об’єктивність цих рішень.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук. Експерт поділився думками, як пройти ВЛК, аби уникнути непорозумінь

За його словами, повторні огляди передбачають індивідуальний підхід до кожного випадку, враховуючи особливості здоров'я пацієнтів. Це дозволяє забезпечити максимально точну оцінку стану здоров'я та відповідність встановленої групи інвалідності.

Він стверджує, що якщо ви не згодні з результатами повторного огляду, у вас є право оскаржити їх у встановленому законом порядку.

Як повторно пройти ВЛК

Франчук розповів, що у випадку, коли особа підпадає під категорію осіб, яким необхідно пройти повторну ВЛК, необхідно пам’ятати важливі етапи медкомісії:

Зверніться до свого ТЦК та СП. Дізнайтеся точну дату і час проходження огляду. Це допоможе вам підготуватися й уникнути непорозумінь.

Підготуйте всі медичні документи, які у вас є. Це можуть бути довідки, виписки з медичних карток та інші важливі документи, що підтверджують ваш стан здоров'я.

Прийдіть на огляд у призначений час. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи та готовність до медичного обстеження.

"Якщо ви не згодні з результатами огляду, зверніться за консультацією до юриста. Ви маєте право оскаржити рішення у встановленому законом порядку", — радить юрист.

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