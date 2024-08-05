Это поможет избежать недоразумений: юрист пошагово объяснил, как проходить ВВК

Он говорит, что если военнообязанный не согласен с результатами повторного осмотра, то он имеет право обжаловать их в установленном законом порядке

Основная цель повторного медосмотра военнообязанных состоит в том, чтобы проверить, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности. Ведь после 24 февраля 2022 значительно возросло количество обращений по установлению инвалидности, и возникла необходимость проверить объективность этих решений.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук. Эксперт поделился мыслями, как пройти ВВК во избежание недоразумений

По его словам, повторные осмотры подразумевают индивидуальный подход к каждому случаю, учитывая особенности здоровья пациентов. Это позволяет обеспечить максимально точную оценку здоровья и соответствие установленной группы инвалидности.

Он утверждает, что если вы не согласны с результатами повторного обзора, вы имеете право обжаловать их в установленном законом порядке.

Как повторно пройти ВВК

Франчук рассказал, что в случае, когда человек подпадает под категорию лиц, которым необходимо пройти повторную ВЛК, необходимо помнить важные этапы медкомиссии:

Обратитесь в ТЦК и СП. Узнайте точную дату и время прохождения осмотра. Это поможет вам подготовиться и избежать недоразумений.

Подготовьте все медицинские документы, которые у вас есть. Это могут быть справки, выписки из медицинских карт и другие важные документы, подтверждающие ваше состояние здоровья.

Придите на осмотр в назначенное время. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и готовность к медицинскому обследованию.

"Если вы не согласны с результатами обзора, обратитесь за консультацией к юристу. Вы имеете право обжаловать решение в установленном законом порядке", — советует юрист.

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