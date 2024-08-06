Не тільки оцінки: в Україні з'явиться новий табель для школярів (фото)

Не всі розділи будуть мати поля для оцінок

Міністерство освіти і науки України затвердило нові рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 5-9 класів. Свідоцтво досягнень буде складатися з 2 частин.

Про це повідомляє пресслужба МОН. Зокрема, тепер оцінювання школярів буде включати загальні критерії, яків визначають загальні підходи до встановлення результатів навчання учнів, а також критерії оцінювання за освітніми галузями.

Ці критерії мають чотири рівні (кожний наступний охоплює вимоги до попереднього й додає нові). Один рівень складається з 3 балів, які в сумі дають 12:

початковий (1–3 бали);

середній (4–6 балів);

достатній (7–9 балів);

високий (10–12 балів).

Також у рекомендаціях надано опис кожного бала шкали оцінювання. Окрім того, у документі запропоновано форму Свідоцтва досягнень учня/учениці. Якщо потрібно, школи можуть вносити в нього зміни, аби воно якнайліпше відповідало освітній програмі закладу освіти та потребам учнівства.

Свідоцтво досягнень складається з двох частин:

1. Характеристика навчальної діяльності. Тут учителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь в учня / учениці наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо.

Оцінок у цьому розділі нема. Учитель лише визначає один із рівнів сформованості того чи того уміння: "Має значні успіхи", "Демонструє помітний прогрес", "Потребує уваги і допомоги". Заповнювати цю частину свідоцтва вчителі можуть колегіально або це може робити класний керівник.

2. Характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети/інтегровані курси щосеместрово й за рік. Спочатку вчитель виставляє бал за окремі групи результатів навчання, а після цього виводить загальну оцінку за семестр.

За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставляє оцінку. Загальна оцінка за семестр формується на підставі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна — на основі семестрових.

Варто зазначити, що наразі точно невідомо, зі скількох сторінок складатиметься це свідоцтво. Проте варіант, запропонований міністерством, займає сім сторінок. У МОЗ наголосили, що підходи до оцінювання в різних класах закладу загальної середньої освіти можуть мати відмінності.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки запустило масштабну ініціативу "Школа офлайн", спрямовану на повернення учнів у класи. "Телеграф" відповідав на 10 ключових питань цієї ініціативи, яка може змінити майбутнє української освіти.