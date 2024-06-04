Школу біля кордону з РФ хочуть відремонтувати за 16 млн: на Харківщині розгоряється новий скандал

До війни у школі навчалось лише 70 дітей

На Харківщині хочуть витратити понад 16 млн грн на ремонт школи, яка розташована в 10 км від кордону з Росією. Мова ведеться про Писарівську гімназію Золочівської селищної ради.

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради оголосив торги на ремонт будівлі школи очікуваною вартістю у 16,13 мільйона гривень. Про це стало відомо під час моніторингу системи "Prozorro".

Ремонтні роботи мають охопити підвальні приміщення школи, які можуть працювати як укриття. Проте Писарівка розташована за 10 км від українсько-російського кордону. До початку повномасштабної війни в селі мешкало менше ніж 700 людей, а у школі навчалося 70 учнів.

Писарівка на мапі

Писарівська гімназія

Наприкінці травня голова громади Віктор Коваленко анонсував примусову евакуацію дітей з прикордонних сіл Золочівської громади. А саме з Олександрівки, Тимофіївки, Відродженівського. Відстань від села Відродженівське до Писарівки – вісім кілометрів. Тому виникає питання щодо доцільності подібних витрат зараз, адже Коваленко не виключає, що російська армія може розпочати наступ на Золочівському напрямку. Ці припущення підтвердив і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас аукціон на понад 16 млн запланований на 5 червня, роботи мають бути завершені до кінця року.

Раніше "Телеграф" писав, що у школах Києва пролунав останній дзвоник. Навчальний рік закінчився раніше запланованого.