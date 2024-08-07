У Харкові планують провести ЛГБТ-прайд: до чого тут РФ і як реагують українці

Користувачі мережі одразу відреагували на заплановану подію

У Харкові 7 та 8 вересня відбудеться благодійний ПрайдФест. Окрім того, 13 вересня офіційно відкриють ПрайдХаб.

Про це повідомили організатори "ХарківПрайду". Інформація з’явилася у соцмережах.

Користувачі мережі одразу відреагували на заплановану подію. Думки людей розділилися на два табори. Серед українців є ті, хто підтримав ініціативу.

Проте є й ті, хто виступає категорично проти проведення ПрайдФесту у Харкові.

Так, наприклад, користувачі мережі залишили наступні коментарі під афішею в Instagram: "Заради цього скакали на Майдані"; "Називайте речі своїми іменами: оплачене фрик шоу спонсорами з Європи. — Боже, Яке ж конче * не".

Слід зазначити, що Росія регулярно обстрілює Харків та область. Проведення таких заходів у місті може стати ще одним приводом для чергової атаки з повітря. Оскільки путінський режим усіляко утискує представників ЛГБТ — спільноти. В РФ навіть на законодавчому рівні існують обмеження щодо ЛГБТ. Їм заборонено проводити паради та публічні заходи.

Прихильники законів стверджують, що вони боронять традиційні цінності. Європа ж розглядає це як дискримінацію та порушення прав людини. Тому окупаційна влада РФ може зайвий раз використати тему ЛГБТ для удару по Харкову.

Раніше "Телеграф" писав, як Україну підтримують на прайд-парадах по всьому світу.