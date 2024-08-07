В Харькове планируют провести ЛГБТ-прайд: при чем тут РФ и как реагируют украинцы

Пользователи сети сразу отреагировали на запланированное событие

В Харькове 7 и 8 сентября состоится благотворительный ПрайдФест. Кроме того, 13 сентября официально откроют ПрайдХаб.

Об этом сообщили организаторы "ХарьковПрайда". Информация появилась в соцсетях.

Пользователи сети сразу отреагировали на запланированное событие. Мнения людей разделились на два лагеря. Среди украинцев есть те, кто поддержал инициативу.

Однако есть и те, кто выступает категорически против проведения ПрайдФеста в Харькове.

Так, например, пользователи сети оставили следующие комментарии под афишей в Instagram: "Ради этого скакали на майдане"; "Называйте вещи своими именами : оплаченное фрик шоу спонсорами из Европы. -Боже, Яке же конч*не".

Следует отметить, что Россия регулярно обстреливают Харьков и область. Проведение подобных мероприятий в городе может стать еще одним поводом для очередной атаки с воздуха. Поскольку путинский режим всячески притесняет представителей ЛГБТ — сообщества. В РФ даже на законодательном уровне существуют ограничения в отношении ЛГБТ. Им запрещено проводить парады и публичные мероприятия.

Сторонники законов утверждают, что они защищают традиционные ценности. Европа же рассматривает это как дискриминация и нарушение прав человека. Поэтому оккупационные власти РФ могут лишний раз использовать тему ЛГБТ для удара по Харькову.

Ранее "Телеграф" писал, как Украину поддерживают на прайд-парадах по всему мир.