З якою проблемою ворог зіткнувся вперше та що чекає на Україну: головні заяви Буданова на закритому виступі

Він заінтригував заявою про майбутнього лідера бунтів у РФ

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що наступ Росії має завершитися за півтора-два місяці. Він також поділився своїм баченням перемоги України у війні з Росією та іншими думками.

Про це та інші актуальні питання Буданов говорив на закритій зустрічі з випускниками KSE (Київської школи економіки), його слова опублікував Forbes Ukraine. "Телеграф" публікує основні заяви Буданова.

Про найближчі перспективи у війні

"За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся", — сказав він.

Буданов зазначив, що практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує". Натомість, за його словами, наступальні операції росіян наближаються до трьох місяців, тому далі буде певний спад, проте після нього ворог знов активізується.

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", — зазначив головний розвідник України.

Подальша ситуація залежатиме від дій України

"Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", — зазначив Буданов.

Якщо порівняти війну з футбольним матчем, де ми зараз

Порівнюючи війну з футбольним матчем, Буданов зазначив, що під осінь 2023 року йшла приблизно 70-та хвилина з 90. Попри час, що минув, відтоді ситуація змінилася мало.

"Проблема в тому, що є два види обчислення часу. Звичайний — години, секунди, та подієвий. Якщо говорити в подієвому контексті, ми недалеко відійшли від 70-ї хвилини", — сказав він.

Про проблеми з мобілізацією в Росії

Близько трьох місяців тому в Росії почалися проблеми із залученням чоловіків на війну проти України. До цього проблем з мобілізацією у РФ не було, це вперше з початку повномасштабної війни.

"З мобілізацією в Росії не все так просто. Проблеми з людським ресурсом у РФ почалися близько трьох місяців тому. Цей момент не усім відомий. До цього в Росії з мобілізацією не було жодних проблем", — розповів голова ГУР.

На початку війни у РФ оголосили часткову мобілізацію та намагалися заохочувати людей значними грошовими сумами. Проте їх доводиться збільшувати, а охочих — все менше.

"Подумайте, чому ворог постійно підвищує рівень одноразової грошової виплати за підписання контракту? Суми дійшли, залежно від регіону, вже до 2 млн російських рублів. Це величезні гроші для Росії. Відповідь очевидна – потік добровольців катастрофічно зменшується. І в останні місяці армія рф вперше зіткнулася з кадровим недобором. У Росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10% недобору", — зазначив він.

Можливий лідер майбутніх бунтів у РФ перебуває в Україні

"Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп у Росії, то для цього потрібен лідер на місці. Є хороший лідер, він знаходиться у нас, але поки що набирається здібностей. Тоді можна буде про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається. Бунт вагнерівців готувався дуже заздалегідь", — сказав голова розвідки.

Що таке перемога України

"Все залежить від того, який сенс ми вкладаємо у "перемогти Росію". Є багато варіантів, у досягненні кожного з них свої шляхи й, мабуть, не один. Вийти на кордони України 1991 року чи пришвидшити початок процесу розвалу Росії? Формування в Росії нової влади чи просто відгородитися від РФ парканом?", — перелічив варіанти Буданов.

Він відповів, що саме для нього означатиме перемога України. На думку голови ГУР, це — повне відновлення територіальної цілісності України та вихід на кордони 1991 року.

"Моє бачення перемоги у цій війні: повне відновлення територіальної цілісності, вихід на кордони 1991 року, бо більшого буде складно досягти. Сподіваюся, що це обов’язково приведе до певних процесів всередині Росії", — сказав Буданов.

Яким чином буде відбуватися розв'язання питання війни

"На мою думку, розвʼязання питання нашої війни буде відбуватися комбінованим шляхом. Комбінація військової сили, тиску відкритої та, найголовніше – прихованої дипломатії, а також деяких інших факторів", — зазначив голова ГУР.

Що буде з Україною після завершення війни

Буданов впевнений, що війна точно закінчиться, адже це закономірний процес. Проте після неї на Україну чекатимуть нові випробування.

"Після цього перед нами постануть інші завдання, не менш важливі та не менш складні. Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним непростим шляхом. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, ви все робите правильно", – сказав головний розвідник.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Буданов оцінив шанси Росії знищити енергосистему України. Його прогноз доволі оптимістичний.