За це вбили Фаріон: Буданов натякнув на винних у розправі над екснардепом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 882
Українці мають продовжувати захищати свою країну на фронті та всередині держави
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відреагував на гучне вбивство мовознавця та екснардепа Ірини Фаріон. За його словами, у будь-якому разі вина за це лежить на росіянах.
Відповідну думку він висловив у своєму telegram-каналі. Буданов каже, що це вбивство є викликом для українців та злочином проти його основних прав та свобод.
Глава ГУР додав, що вбивство Фаріон показало, що росіяни намагаються використати будь-які інструменти для роз’єднання нації.
"Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання — священне. Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає — має бути покараний", — написав Буданов та додав, що Фаріон загинула за українську позицію.
Як повідомлялося раніше, невідомий вистрілив в Ірину Фаріон з пістолета Макарова близько 19.30 19 липня на вулиці Масарика. При цьому вважається, що зловмисник приходив туди кілька тижнів.
21 липня поліція оголосила ймовірного вбивцю в розшук, а осередок ВО "Свобода" в США оголосив винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе його затримати.