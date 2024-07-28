Будуть не менш складні виклики: Буданов розповів, що чекає на українців після війни

Війна неминуче закінчиться

Війна Росії проти України рано чи пізно завершиться. Однак після неї на українців чекають не менш складні виклики.

Про це розповів голова ГУР Міноборони Кирило Буданов під час виступу перед випускниками Київської школи економіки. Його слова наводить пресслужба ГУР.

За його словами, нинішньому поколінню українців випало жити у надзвичайний час, коли в нашій країні вирішуються глобальні питання, які матимуть далекосяжні наслідки для всього людства.

"Нове покоління української нації має допомогти світу знайти відповіді на ці питання. Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші завдання, не менш важливі та не менш складні", — сказав він.

Буданов додав, що будь-який рух уперед зустрічається з опором і це нормально, а також свідчить про те, що нація та люди роблять все правильно.

Як повідомлялося раніше, Буданов говорив, що Україні настав час відмовлятися від російських наративів про те, що "українці — нація землеробів". Наша країна воювала століттями і воюватиме далі.