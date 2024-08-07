С какой проблемой враг столкнулся впервые и что ждет Украину: главные заявления Буданова на закрытом выступлении

Он заинтриговал заявлением о будущем лидере бунтов в РФ

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление России должно завершиться через полтора-два месяца. Он также поделился своим видением победы Украины в войне с Россией и другими мыслями.

Об этом и других актуальных вопросах Буданов говорил на закрытой встрече с выпускниками KSE (Киевской школы экономики), его слова опубликовал Forbes Ukraine. "Телеграф" публикует основные заявления Буданова.

О ближайших перспективах в войне

"Через полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", — сказал он.

Буданов отметил, что практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает". По его словам, наступательные операции россиян приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет определенный спад, однако после него враг вновь активизируется.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", — отметил главный разведчик Украины.

Последующая ситуация будет зависеть от действий Украины

"Будем ли мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", — отметил Буданов.

Если сравнить войну с футбольным матчем, где мы сейчас

Сравнивая войну с футбольным матчем, Буданов отметил, что к осени 2023 года шла примерно 70-я минута из 90. Несмотря на прошедшее время с тех пор ситуация изменилась мало.

"Проблема в том, что есть два вида вычисления времени. Обычный — часы, секунды и событийный. Если говорить в событийном контексте, мы недалеко отошли от 70-й минуты", — сказал он.

О проблемах с мобилизацией в России

Около трех месяцев назад у России начались проблемы с привлечением мужчин на войну против Украины. До этого проблем с мобилизацией у РФ не было, это впервые с начала полномасштабной войны.

"С мобилизацией в России не все так просто. Проблемы с человеческим ресурсом в РФ начались около трех месяцев назад. Этот момент не всем известен. До этого у России с мобилизацией не было никаких проблем", — рассказал глава ГУР.

В начале войны в РФ была объявлена частичная мобилизация и пытались поощрять людей значительными денежными суммами. Однако их приходится увеличивать, а желающих все меньше.

"Подумайте, почему враг постоянно повышает уровень единовременной денежной выплаты за подписание контракта? Суммы дошли, в зависимости от региона, уже до 2 млн российских рублей. Это огромные деньги для России. Ответ очевиден – поток добровольцев катастрофически уменьшается. И в последние месяцы армия РФ впервые столкнулась с кадровым недобором. В России есть план по мобилизации, и согласно ему зафиксировано почти 10% недобора", — отметил он.

Возможный лидер грядущих бунтов в РФ находится в Украине

"Если говорить об условных мятежах этнических групп в России, то для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но пока что набирается способностей. Тогда можно будет о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит. Бунт вагнеровцев готовился очень заранее", — сказал глава разведки.

Что такое победа Украины

"Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в "победить Россию". Есть много вариантов, в достижении каждого из них свои пути и, пожалуй, не один. Выйти на границы Украины в 1991 году или ускорить начало процесса развала России? Формирование в России новой власти или просто отгородиться от РФ забором?", — перечислил варианты Буданов.

Он ответил, что именно для него будет означать победу Украины. По мнению главы ГУР, это полное восстановление территориальной целостности Украины и выход на границы 1991 года.

"Мое видение победы в этой войне: полное восстановление территориальной целостности, выход на границы 1991 года, потому что большего будет сложно достичь. Надеюсь, что это обязательно приведет к определенным процессам внутри России", — сказал Буданов.

Как будет происходить решение вопроса войны

"По моему мнению, решение вопроса нашей войны будет происходить комбинированным путем. Комбинация военной силы, давления открытой и, самое главное – скрытой дипломатии, а также некоторых других факторов", — отметил глава ГУР.

Что будет с Украиной после окончания войны

Буданов уверен, что война точно окончится, ведь это закономерный процесс. Однако после нее Украину будут ждать новые испытания.

"После этого перед нами встанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные. Так всегда бывает, когда нация решает идти по собственному непростому пути. Любое движение вперед встречает сопротивление. Поэтому когда вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, вы все делаете правильно", – сказал главный разведчик.

Как сообщал Телеграф, недавно Буданов оценил шансы России уничтожить энергосистему Украины. Его прогноз достаточно оптимистичен.