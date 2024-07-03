У Британії б’ють на сполох через спалах коронавірусу: причина може бути у футболі

У Британії спостерігається літній спалах "ковіду"

На тлі проведення Євро-2024 вчені б’ють на сполох через небезпеку поширення нового штаму Covid-19. Експерти вважають, що причина полягає у поширенні підтипу "Flirt" або KP.3, проте через відсутність тестування точна діагностика не доступна.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що експерт з епідеміології інфекційних захворювань Единбурзького університету та колишній радник уряду Великій Британії з COVID-19 Марк Вулхаус пов’язує сплеск хвороби з чемпіонатом Європи з футболу.

"Нагляд за випадками захворювання COVID у Великій Британії став набагато менш інтенсивним, ніж будь-коли, тому складно відстежувати підйоми та спади хвиль зараження, оцінювати тяжкість різних варіантів або знати, наскільки ефективні вакцини проти них", — говорить він.

При цьому експерт зазначає, що влітку 2024 року хвиля заражень набере обертів так само як це було під час ЧЄ у 2021 році.

За останній тиждень кількість госпіталізацій від COVID-19 у Британії досягла 3,31 на 100 000 осіб, що суттєво вище за 2,67, які спостерігалися тижнем раніше.

При цьому експерти побоюються, що існуючі вакцини не зможуть забезпечити потрібний рівень захисту від нових варіантів, таких як KP.2 та KP.3, які є мутацією раніше домінуючого варіанта JN.1.

"Хвилі, як і раніше, обумовлені поєднанням нових варіантів та часткового ослаблення імунітету до інфекції", — зазначив Вулхаус.

За його словами, зрештою це призведе до формування імунітету, який зробить людей менш уразливими до хвороби, перетворивши її на чергову застуду.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 1 червня пацієнтів, які страждають на тяжкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій, додатково перевірятимуть на холеру. Продовжиться посилений контроль аж до 1 жовтня.