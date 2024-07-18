Байден заразився коронавірусом: його лікар розповів про симптоми

Глава Білого дому хворіє на "ковід" не вперше

Президент США Джо Байден, який і так дає союзникам багато приводів побоюватися за його здоров’я, заразився коронавірусом. Через це він був змушений пропустити конференцію UnidosUS, на якій він мав виступити перед публікою.

Як повідомляє CNN, про це повідомили у Білому домі. Зазначається, що Байден отримав першу дозу противірусного препарату Paxlovid і вирушив на самоізоляцію до свого будинку в штаті Делавер, як це було рекомендовано Центром контролю та профілактики захворювань.

Перед посадкою на борт літака в Лас-Вегасі він повідомив журналістам, що почувається добре. У записці лікаря, озвученої спікером Білого дому Карін Жан-П’єр, йдеться, що у президента США спостерігалися симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів — нежить, кашель і загальне нездужання.

Після тестування діагноз COVID-19 підтвердився. Повідомляється, що його хвороба протікає у легкій формі.

Варто зазначити, що Байден вже хворів на "ковід" у липні 2022 року, а пізніше у нього відбулося повторне зараження. Йому зробили кілька щеплень вакцини від коронавірусу, останню з яких було запроваджено у вересні 2023 року.

Нагадаємо, президент США раніше заявив, що має намір повторно висунути свою кандидатуру на нових виборах, які відбудуться восени 2024 року. При цьому він додав, що він зніметься з гонки, якщо у нього знайдуть якусь хворобу.