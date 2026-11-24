Колишнього главу Білого дому випадково зняли на відео

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Через два дні після 84-го дня народження колишній президент США Джо Байден потрапив на камеру в міжнародному аеропорту Філадельфії. На записі він сам несе дорожню сумку, але йде повільно, короткими кроками. Коли Байден сідає в поліцейський електрокар, водій допомагає йому.

Відео опублікувала в Instagram Шакія Девіс. 22 листопада вона зустріла в аеропорту Байдена та його дружину Джилл. Того вечора подружжя прибуло на острів Нантакет у штаті Массачусетс, де їхня сім’я за традицією збирається на День подяки.

Як Байден пересувається аеропортом

На початку ролика Байден проходить повз магазин із рудою шкіряною сумкою в руці. Він нахилений уперед і робить кілька коротких кроків. Поруч ідуть супровідники.

Підійшовши до електрокара, колишній глава Білого дому кладе долоню на борт. Поліцейський за кермом простягає руку й підтримує його, поки Байден сідає.

Що колишній президент США розповідав про свій стан

Про діагноз Байдена стало відомо в травні 2025 року, вже після того, як він залишив Білий дім. Лікарі виявили в нього рак передміхурової залози IV стадії з метастазами в кістках. До листопада 2026 року він завершив курс променевої терапії та продовжував лікування гормонами.

За два тижні до поїздки на Нантакет Байден розповів , як хвороба змінила його плани. Після виходу мемуарів Promise Me, America він збирався провести серію зустрічей із читачами, але вирішив скоротити кількість виступів.

"Бувають дні кращі й гірші. Хвороба мене не зупинила. Але іноді через неї доводиться збавляти темп", – написав він 8 листопада.