Ледве ходить і користується підтримкою. Що відомо про здоров’я 84-річного Байдена (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Колишнього главу Білого дому випадково зняли на відео
Через два дні після 84-го дня народження колишній президент США Джо Байден потрапив на камеру в міжнародному аеропорту Філадельфії. На записі він сам несе дорожню сумку, але йде повільно, короткими кроками. Коли Байден сідає в поліцейський електрокар, водій допомагає йому.
Відео опублікувала в Instagram Шакія Девіс. 22 листопада вона зустріла в аеропорту Байдена та його дружину Джилл. Того вечора подружжя прибуло на острів Нантакет у штаті Массачусетс, де їхня сім’я за традицією збирається на День подяки.
Як Байден пересувається аеропортом
На початку ролика Байден проходить повз магазин із рудою шкіряною сумкою в руці. Він нахилений уперед і робить кілька коротких кроків. Поруч ідуть супровідники.
Підійшовши до електрокара, колишній глава Білого дому кладе долоню на борт. Поліцейський за кермом простягає руку й підтримує його, поки Байден сідає.
Що колишній президент США розповідав про свій стан
Про діагноз Байдена стало відомо в травні 2025 року, вже після того, як він залишив Білий дім. Лікарі виявили в нього рак передміхурової залози IV стадії з метастазами в кістках. До листопада 2026 року він завершив курс променевої терапії та продовжував лікування гормонами.
За два тижні до поїздки на Нантакет Байден розповів, як хвороба змінила його плани. Після виходу мемуарів Promise Me, America він збирався провести серію зустрічей із читачами, але вирішив скоротити кількість виступів.
"Бувають дні кращі й гірші. Хвороба мене не зупинила. Але іноді через неї доводиться збавляти темп", – написав він 8 листопада.
До цього Джо Байдена востаннє бачили на публіці 10 листопада 2026 року в Дубліні, де він зустрівся зі студентами.