Дело близится к осени, но солнце еще порадует: какой будет погода в Украине в конце недели (карта)

Синоптик рассказал, где будет самое жаркое, а где прохладно

В Украине в конце недели ожидаются кратковременные дожди, в некоторых регионах туман и жара. Столбики термометра будут показывать до +35 тепла.

О том, какой будет погода в нашей стране расскажет Телеграф, ссылаясь на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода в Украине 8 августа

В четверг, 8 августа, в Украине преимущественно без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, днем +24...+29, на юге местами до +32 градусов тепла.

Погода в Украине 9 августа

В пятницу, 9 августа, ночью без осадков, днем местами в западных областях пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19, днем +27...+32, на юге до +34 градусов тепла.

Погода в Украине 10 августа

В субботу, 10 августа, ночью в северных и западных областях, днем местами в центральных, южных регионах и Харьковской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +27…+32, в южных и местных центральных областях +33…+35 градусов тепла.

Погода в Украине 11 августа

В воскресенье, 11 августа, осадков в Украине не ожидается. Ветер удержится на северо-западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19, днем +24...+29, в южной части +31...+33 градусов тепла.

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