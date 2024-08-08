Росіяни можуть знищити Запорізьку АЕС: необхідно компенсувати 6 гігаватів потужності

Втрата 6 гігаватів потужності Запорізької АЕС суттєво вплине на енергетичний баланс країни

Питання будівництва додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС стає все більш актуальним через можливу втрату Запорізької АЕС для енергетичної системи України.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За його словами, існує глибоке переконання, що російські війська, залишаючи станцію, зробить усе можливе, щоб ускладнити її подальше відновлення. Хоча прямих руйнувань не передбачається, виведення станції з ладу може мати серйозні наслідки.

Втрата 6 гігаватів потужності Запорізької АЕС суттєво вплине на енергетичний баланс країни та можливості експорту електроенергії. Тому необхідно вже зараз шукати шляхи компенсації цих втрат. В рамках чинних стратегічних документів передбачається розвиток атомно-відновлювального напрямку енергетики. Це включає забезпечення базової потужності за рахунок атомної генерації та маневрової потужності за допомогою станцій малої генерації на різних джерелах енергії.

Нагадаємо, спеціальна представниця США з відбудови України Пенні Пріцкер під час останнього візиту до Києва заявила, що США підтримують рішення України збільшувати потужності атомної енергетики.

Раніше уряд України ухвалив рішення про завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які уже готові на 75% та 25% відповідно.