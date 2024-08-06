Не лише тим, хто оновив дані: кому в Україні вручають повістки у першу чергу

Мобілізовані можуть бути будь-які військовозобов’язані громадяни, які відповідають тим критеріям, що формує Генштаб

Мобілізація військовозобов’язаних, які оновили свої дані до 16 липня та тих, хто не оновив, ніяк не відрізняється. І та й та категорія може отримати повістки.

Про це сказав народний депутат України Федір Веніславський на брифінгу 6 серпня. За його словами, штраф за не оновлення даних не звільняє громадянина від мобілізації.

"Жодної відмінності в тому кому вручати повістки між тими хто оновив чи не оновив дані — немає. Якщо громадянин України не виконав вимоги закону, то накладання адміністративного стягнення на цього військовозобов’язаного абсолютно не дає права йому уникнути від привозу за мобілізацію", — сказав Веніславський.

Він додав, що мобілізовані можуть бути будь-які військовозобов’язані громадяни, які відповідають тим критеріям, що формує Генштаб. Це не залежить від того, оновили вони дані чи ні.

Також нардеп каже, що оновлення даних усіма військовозобов’язаними – це пріоритет номер один, над яким працює весь склад ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, що військовозобов’язаним, які не встигли оновити дані в ТЦК до 16 липня, буде виписано штраф. Він пояснив, де дізнатися про наявність чи відсутність штрафу.