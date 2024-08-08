Начнут мобилизовать 18-летних? Психолог назвал возможную причину

Власти могут предпринять кардинальные меры

В Украине в очередной раз продлили военное положение и мобилизацию до 9 ноября. Призывной возраст в особый период согласно закону о мобилизации наступает с 25 лет.

Однако мобилизация украинцев 18-25 лет уже "не за горами". Так считает военный психолог Андрей Козинчук.

"Если мы сейчас встанем в какой-то штопор и снова не сможем вывезти какую-то ситуацию, как контрнаступление 2023 года, например, то скорее всего Верховная Рада будет вынуждена, здравый смысл будет для принятия такого решения", — отметил он в прямом эфире Новини Live.

Он говорит, что это "нормальное решение", и "ничего такого нет". По мнению психолога, 18-25 лет — это хороший возраст для бойца.

Тема снижения мобилизационного возраста снова стала обсуждаться после заявления нардепа Вениславского о том, что западные партнеры периодически поднимают данный вопрос перед Украиной.

После этого глава украинской разведки Буданов привел "российские расчеты", что это позволит Украине воевать до 2033 года. А если снизить этот порог до 16 лет — до 2044-го.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, кто больше всего хочет снизить мобилизационный возраст в Украине и как это повлияет на зарплаты в стране.