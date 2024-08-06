ТЦК не приймає документів разом із заявою на відстрочку? Юрист розповів, що робити

Військовообов’язковий може подавати все, що вважає за потрібне

Комісія ТЦК та СП не може відмовити у прийнятті будь-яких документів при прийманні заяви на відстрочку. Разом з ним людина може надати будь-які документи, які вважатиме за потрібне.

Про це повідомила адвокат Дар’я Тарасенко. При цьому представники ТЦК та СП мають прийняти всі документи, які військовозобов’язаний надасть.

"Ви маєте право надавати будь-які документи, які вважаєте за потрібне. Наприклад, роздруківку електронного ВОД (військово-обліковий документ, українською — військово-обліковий документ, ВОД, ред.). Або додаткові пояснення до заяви", — зазначила Дар’я Тарасенко.

Вона додала, що потрібно наполягати на прийнятті всіх документів, які ви вважаєте за потрібне подати. Це мінімізує ризик отримати відмову у наданні відстрочки.

"Телеграф" розповідав, які категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від мобілізації. У законодавстві прописано чіткий перелік, коли людину не можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Про своє право на отримання відстрочки слід повідомляти ТЦК та СП відразу, надавши відповідну заяву. Ми писали, як правильно написати і куди подавати заяву про строчку. При цьому військовозобов’язаний також має документи, що підтверджують право на відстрочку або їх засвідчені копії.