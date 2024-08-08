Ограничение уклониста в управлении авто: стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК (фото)

Окончательное решение будет принимать суд

Согласно закону о мобилизации, если военнообязанный не обновил свои военно-учетные данные, суд может принять решение о временном ограничении в праве управления транспортным средством. Но перед этим ТЦК должен направить такому лицу требование о выполнении обязанностей.

Чтобы ограничить уклониста в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией, пишет "Судебно-юридическая газета". Первоначально руководитель ТЦК, установивший неисполнение гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизацию), обращается в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требования об исполнении обязанности. На фото ниже показано, как именно будет выглядеть этот документ.

И если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность, ТЦК обращается в суд относительно временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации .

При этом суд может отказать в удовлетворении заявленных истцом требований. Это произойдет в случае, если ТЦК не докажет существования обстоятельств и принятия мер. Временное ограничение устанавливается на срок до выполнения или отзыва требования ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат объяснил, как будет действовать новый закон о мобилизации для автомобилистов. Юрист подчеркнул, что забирать права не будут, однако есть нюансы.