"У нашій родині багато чорних жартів": Буданов зробив відверте зізнання про дружину

Маріанна — друга дружина очільника ГУР

Голова Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, розповів, що його дружина Маріанна стежить за його вагою та обмежує його у деяких стравах. Для підтримки форми очільник ГУР займається бігом.

Про це він розповів у інтерв'ю NV. Воно відбувалося під час обіду, Буданов їв улюблену гостру піцу пепероні. Він поділився, що дружина слідкує за його фігурою

"Чесно кажучи, дружина стежить за моєю вагою і в піці мене обмежує", — сказав він.

Глава ГУР додав, що для підтримки форми бігає навколо будівлі ГУР. Це — близько 700 метрів, Буданов у вільний час робить кілька кіл.

Він поділився спогадами про початок повномасштабного вторгнення. Напередодні, у ніч на 23 лютого 2022 року він перевіз на територію ГУРу дружину. Журналіст запитав його, чи він розумів, що в найгіршому варіанті їх обох росіяни могли вбити.

"По-перше, аж так погано ніколи б не сталося. По-друге, ми з нею це обговорили. Це, як то кажуть, позиція нашої сім'ї. Якщо ми сім'я, ми — єдине, і єдине не може бути розділене", — розповів Буданов.

За словами інтерв'юерів, він говорив про дружину із гордістю. Очільник ГУР зазначив, що Маріанна пережила не тільки отруєння, а й усі прильоти та ракетні атаки.

"Навіть я не за всіма ними стежив, бо іноді був у відрядженнях. У нашій родині багато чорних жартів про перші пів року життя на острові", — зізнався Буданов.

Зазначимо, штаб ГУР МО розташований у центрі Києва на Рибальському півострові. Через це за організацією закріпилася неофіційна назва "Острів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Маріанна — друга дружина Буданова. За освітою вона — психолог.