Розгром ПВК "Вагнер" у Малі: у Буданова прокоментували бійню та зробили інтригуючий натяк

Розгром вагнерівців у Малі матиме наслідки для всієї Росії

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України прокоментували бійню повстанців із племен туарегів із вагнерівцями в Малі. Українська сторона анонсувала продовження успішних дій проти російських військових злочинців в Африці.

Таку заяву зробив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, повстанці отримали необхідні дані і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців.

В інші деталі він вдаватися не став. "Про деталі ми безумовно не говоритимемо, продовження буде", — сказав він.

Представник ГУР зазначив, що розгром вагнерівців у Малі матиме наслідки для всієї Росії. Оскільки Кремль своїми найманцями намагався вирішувати ті чи інші геополітичні питання, міняти владу в інших країнах. І тепер увесь світ бачить, що Росія втратила потенціал. Її можливості не такі, що були раніше. Це означає, що розрахунок на вагнерівців як на інструмент вирішення проблем у регіоні буде менший.

Нагадаємо, що днями повстанці в Малі розгромили спільну колону урядових військ та вагнерівців. Десятки російських найманців було вбито та поранено. Також багато з них було взято в полон.

Згодом "Телеграф" повідомив, що повстанці-туареги з Малі запропонували передати полонених вагнерівців Україні. Це має стати жестом підтримки та солідарності з українцями.