Лягушонок Буданова: Гапчинская нарисовала главу ГУР с любимцем, как он отреагировал (фото)

У Буданова еще есть канарейка Людмила и котик Гюнтер Второй

Известная художница Евгения Гапчинская нарисовала главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова с его любимцем, назвав ее "Буданов и волшебный лягушонок". Глава ГУР сказал, что его любимец Петр уже давно не лягушонок – ему 17 лет.

Как отметил Буданов, он давно чтит творчество Гапчинской, создавшей замечательные картины.

Заметим, что известная художница долгое время не рисовала из-за тяжелого ранения мужа, но когда вдохновение пришло, то решила изобразить именно главу ГУР.

"Это любимец всей нашей семьи. Здесь мало цветов. Мало деталей. Но есть эта волшебная улыбка. Знаменитая, которая всем нам нравится", — рассказала Евгения Гапчинская.

Она также добавила, что на картине изображён и любимец Буданова, лягушка Петр, которого она заметила на многих интервью из кабинета главы разведки. Первую картину Гапчинская назвала "Буданов и волшебный лягушонок", она уже продана за 6 тыс. долларов. Поэтому художница создала еще вторую картину — "Волшебная улыбка Буданова".

Сам глава ГУР только недавно узнал, что Гапчинская нарисовала его.

"Неожиданно узнал, что украинская художница Евгения Гапчинская, творчество которой давно уважаю, написала картины с моим лягушонком. На самом деле Петр уже давно не лягушонок, а настоящий долгожитель ― ему 17 лет", — написал он.

Заметим, что лягушка Петр – не единственный любимец Буданова. В его кабинете еще живет канарейка Людмила и котик Гюнтер Второй. Его предшественник погиб несколько лет назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Буданов сделал откровенное признание о жене.