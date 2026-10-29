Безкрайній зелений луг: зʼявились свіжі кадри місця, де було Каховське водосховище (відео)

Росіяни завдали непоправної шкоди екології України

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Територія, де раніше було знищене росіянами Каховське водосховище, кардинально змінилась. Зараз там росте безкрайній зелений луг, що простягається до самого обрію.

Про це розповіла користувачка під ніком juliya_bobyr в соціальній мережі Threads. За її словами, на тому місці тепер густий ліс.

Жінка пояснила, що скористалась режимом припинення вогню в рамках гуманітарної місії в Олешках та виїхала на дамбу ГЕС. Вона показала, як виглядає ця місцевість зараз.

"Скористалася тишею. Каховське водосховище", — написала вона.

Що пишуть в коментарях?

Користувачі з сумом коментують пост жінки. Багато хто відзнача сміливість жінки та з болем згадує, як виглядала ця місцевість до теракту росіян.

"Каховський ліс тепер";

"Так…. Засіяний fpv-хами";

"Знайомі місця, дамба)";

"Так, та сама дамба";

"Оце ви відважна!!!";

"Ну ви смілива";

"Поросло все, природа бере своє";

"Так, Каховський ліс, закиданий фпв", — пишуть в коментарях.

Коли відбувся підрив Каховської ГЕС?

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 року російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. Це був заздалегідь спланований і прорахований терористичний акт. Після підриву 11 із 28 прольотів греблі були зруйновані. Сталося забруднення води — в річку потрапило понад 150 тонн технічного мастила з машинних залів. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

Затопило Херсон Фото: Ян Доброносов

Затоплені будинки Висота рівня води Людей евакуйовували човнами

Удар водної стихії припав в першу чергу на окуповану частину Херсонщини, тож точну кількість загиблих встановити досі неможливо. За офіційними даними, загинули щонайменше 34 людини, ще 28 отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. Постраждали щонайменше 180 населених пунктів. Евакуювали майже 4 тисячі людей. А окупанти відкривали вогонь по цивільних під час евакуації.

Зруйновані життя /Ян Доброносов, "Телеграф" Люди евакуйовувались разом з домашніми тваринами Перші поверхи будинків були затоплені кілька днів

Каховське водосховище, зруйноване внаслідок підриву, забезпечувало стабільну роботу найбільшої в Європі атомної станції — Запорізької. Через підрив ГЕС частина населених пунктів півдня втратила доступ до питної води.

Каховське водосховище перетворилось на плавні

Каховське водосховище до та після

Збитки складно оцінити — за висновками OSINT-дослідників з InformNapalm, масштаби цього теракту можна порівняти з наслідками використання тактичної ядерної зброї потужністю 5–10 кілотонн.

Як і при ядерному ударі, підрив призвів до:

евакуації населення та знищення критичної інфраструктури.

Забруднення Чорного моря.

Припинення водопостачання і логістичних зв’язків.

Масового отруєння довкілля.

Зокрема загинули 11,4 тонни риби. Понад дві тисячі тварин та рослин втратили місця існування. Затоплені — сотні квадратних кілометрів території.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Раніше "Телеграф" розповідав, що після підриву Каховської ГЕС Україна втратила унікальні екосистеми, які вже ніколи не відновляться.