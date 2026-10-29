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Українець похизувався метровим уловом: всі таємниці успішної риболовлі (фото та карта)

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
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Рибалка з трофеєм Новина оновлена 29 жовтня 2026, 22:16
Рибалка з трофеєм. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Рибалка поділився геолокацією та розкрив деталі

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У Дніпрі під Києвом українець зловив на спінінг велику щуку. На вигляд вона метрової довжини.

Відповідні фото та геолокацію він опублікував у місцевому риболовному паблику.

Чоловік зазначив, що риболовля відбувалася на Дніпрі в першій половині дня 28 жовтня на спінінг. Також він показав приманку, якою користувався – це була вертушка. Таку, за його словами, в магазині не купиш.

Спінінг з вертушкою
Спінінг з вертушкою

На фото та по геолокації видно, що українець рибалив з надувного човна.

Рибалка похизувався уловом. Йому вдалося спіймати двох щук вагою 2,340 кг та 7,760 кг. Довжину своєї здобичі українець не вказав, але остання на вигляд перевищує 1 метр.

Щука вагою 2,340 кг
Щука вагою 2,340 кг
Щука вагою 7,760 кг
Щука вагою 7,760 кг
Геолокація успішної риболовлі на Дніпрі
Геолокація успішної риболовлі

Раніше українська родина вирішила відсвяткувати день народження голови сім'ї на риболовлі. Як подарунок їм вдалося спіймати вражаючий трофей — коропа вагою 12 кілограмів.

Також ми розповіли, коли кияни вирощували форель прямо в центрі міста. Для цього з німецького Гейдельберга до Києва доставили цінну ікру.

Теги:
#Хижак #Риба #Щука #Риболовля #Фото #Трофей