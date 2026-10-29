Українець похизувався метровим уловом: всі таємниці успішної риболовлі (фото та карта)

Рибалка поділився геолокацією та розкрив деталі

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У Дніпрі під Києвом українець зловив на спінінг велику щуку. На вигляд вона метрової довжини.

Відповідні фото та геолокацію він опублікував у місцевому риболовному паблику.

Чоловік зазначив, що риболовля відбувалася на Дніпрі в першій половині дня 28 жовтня на спінінг. Також він показав приманку, якою користувався – це була вертушка. Таку, за його словами, в магазині не купиш.

Спінінг з вертушкою

На фото та по геолокації видно, що українець рибалив з надувного човна.

Рибалка похизувався уловом. Йому вдалося спіймати двох щук вагою 2,340 кг та 7,760 кг. Довжину своєї здобичі українець не вказав, але остання на вигляд перевищує 1 метр.

Щука вагою 2,340 кг

Щука вагою 7,760 кг

Геолокація успішної риболовлі

Раніше українська родина вирішила відсвяткувати день народження голови сім'ї на риболовлі. Як подарунок їм вдалося спіймати вражаючий трофей — коропа вагою 12 кілограмів.

Також ми розповіли, коли кияни вирощували форель прямо в центрі міста. Для цього з німецького Гейдельберга до Києва доставили цінну ікру.