СБУ та НАБУ затримали заступника міністра енергетики: що відомо

Заступника міністра енергетики України затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Міністр сприяв затриманню свого підлеглого.

"Служба безпеки та НАБУ за сприяння Міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів заступника глави Міненерго затримано у Києві на хабарі у пів мільйона доларів", — повідомили у СБУ.

Зазначається, що за ці гроші затриманий пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

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