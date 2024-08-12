СБУ и НАБУ задержали замминистра энергетики: что известно

Замминистра энергетики Украины задержали на взятке в полмиллиона долларов. Министр способствовал задержанию своего подчиненного.

"Служба безопасности и НАБУ при содействии Министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", — сообщили в СБУ.

За эти деньги задержанный пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровском.

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